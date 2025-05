Carlota Barreira, do Interact Club de Almeirim, eleita Representante Distrital do Interact 1960

Maria Carlota Valente Martins Barreira, interactista do Rotary Club de Almeirim, foi eleita no passado dia 23 de março a Representante Distrital do Interact para o Distrito 1960, assumindo funções a partir de 1 de julho, com o início do novo ano rotário de 2025/2026.

Esta eleição representa um marco histórico para o clube de Almeirim, que, pela primeira vez, vê um dos seus membros mais jovens assumir a representação distrital.

Com um percurso iniciado em 2021, Carlota Barreira tem-se destacado pelo seu forte espírito de liderança e dedicação ao serviço comunitário, princípios que norteiam os clubes Interact. Já desempenhou vários cargos dentro do clube, incluindo dois mandatos como Presidente, além de ter sido Diretora de Protocolo e, atualmente, Tesoureira.

A sua atuação estende-se também ao plano distrital, onde foi Secretária Distrital nos anos rotários 2023/2024 e 2024/2025. Ao longo deste percurso, participou ativamente na organização de diversos eventos de grande relevo, como os Congressos Nacionais, RYLA (Rotary Youth Leadership Awards), APL (Assembleia de Preparação de Líderes), bem como múltiplas conferências distritais de Interact e Rotaract.

A eleição de Carlota Barreira é um reconhecimento do seu compromisso, empenho e capacidade de mobilização, valores que promete continuar a levar mais longe no novo desafio que agora abraça.