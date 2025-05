Temperaturas perto dos 40ºC no concelho de Almeirim

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) alertou para uma subida significativa das temperaturas a partir dos próximos dias, com um cenário de tempo quente e seco que deverá prolongar-se até ao final do mês de maio.

O IPMA prevê temperaturas máximas acima dos 30ºC, já a partir de terça-feira, 27 de maio, no concelho de Almeirim, chegando mesmo aos 38ºC, na Quinta-feira de Ascensão, feriado municipal.

A causa está na interação entre um anticiclone situado na região dos Açores, que se estende em crista para o Golfo da Biscaia, e um vale depressionário que se encontra desde o Norte de África até à Península Ibérica. Este padrão meteorológico irá originar um fluxo de ar quente vindo do sul, arrastando uma massa de ar seco e quente do Norte de África, o que deverá provocar um aumento acentuado das temperaturas, sobretudo nos dias 29 e 30 de maio.

Na região, os termómetros vão chegar perto dos 40°C, com temperaturas mínimas acima dos 20°C, originando noites tropicais, condições que são especialmente preocupantes, já que conjugam risco de desidratação, stress térmico e aumento do perigo de incêndios florestais.

O Perigo de Incêndio Rural aumentará gradualmente, podendo atingir níveis elevado, muito elevado e até máximo em vários concelhos, especialmente no sul do país. Também o índice de radiação ultravioleta deverá manter-se em níveis muito elevados, pelo que são aconselhadas precauções redobradas na exposição solar.

As autoridades recomendam à população que se proteja do calor, evite esforços físicos durante as horas de maior calor e esteja atenta a grupos de risco como crianças, idosos e doentes crónicos.