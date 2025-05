Almeirim acolhe 32.º Encontro de Coros

O tradicional Encontro de Coros Cidade de Almeirim está de regresso, este sábado, dia 31 de maio, para a sua 32.ª edição, prometendo uma tarde de música coral no Cine Teatro de Almeirim, a partir das 17h00.

Organizado pelo Orfeão de Almeirim, o evento reúne coros de várias regiões do país, num momento de celebração da música e da cultura. Este ano, o encontro contará com a participação especial do Coral Madalena, oriundo da ilha do Pico, nos Açores, e do Coro Infanto-Juvenil de Ossonoba, vindo de Faro, no Algarve. O anfitrião, Orfeão de Almeirim, também subirá ao palco para interpretar parte do seu repertório.

O evento é apoiado pelo Câmara de Almeirim, pela Associação Cantar Mais e pela ACPA (Associação de Coros de Portugal), reforçando o compromisso com a divulgação e valorização do canto coral em Portugal.