O Governo anunciou esta sexta-feira um novo alargamento do prazo de limpeza de matos e terrenos, desta vez até 15 de junho.

De acordo com um comunicado do conjunto do Ministério da Administração Interna e do Ministério da Agricultura e Pescas, o alargamento do prazo acontece devido às condições meteorológicas dos últimos meses que “limitaram os períodos disponíveis para a realização dos trabalhos”.