“Agriloja reabre agora com um espaço totalmente renovado, mais moderno e funcional”

Jorge Ferreira explica o que levou a criar uma nova loja que tem como grande objetivo ser mais moderna e funcionar, mas ao mesmo tempo aumenta os serviços com uma frutaria.

O que vos levou a pensar mudar de instalações e criar uma nova loja ?

Criar uma nova loja surgiu da necessidade de resolução de alguns problemas de layout mas acima de tudo com o intuito de reorganização interna para poder potenciar uma melhor experiência ao cliente, além de poder alargar a oferta ao mesmo nas diversas áreas que trabalhamos: Agricultura, Pecuária, Jardim, Bricolage e Animais de companhia.

Foi um processo longo?

Sim, foi longo mas acima de tudo foi feito com passos consistentes, quer em termos de projeto, quer em termos financeiros. Estamos muito satisfeitos com o resultado final e isso é o mais importante.

O que melhora agora?

A Agriloja de Almeirim reabre agora com um espaço totalmente renovado, mais moderno, funcional e preparado para dar melhor resposta às necessidades dos clientes e com a qualidade de sempre. Implementámos uma área nova de negócio dentro do conceito que é a FRUTARIA, com garantia de qualidade e frescura diária. Aumentámos significativamente a oferta nas diversas áreas e o espaço está muito mais acolhedor, para quem vive o campo, o jardim e os animais de companhia. Disponibilizamos também maior comodidade no estacionamento e acessos, bem como postos de carregamento de carros elétricos.

O espaço antigo passará a ser armazém?

O espaço antigo vai ficar dedicado a armazém aumentando muito significativamente o nosso espaço de armazenamento ao serviço da placa de venda.

Família Vinagre

Como correu o ano de 2024 à Agriloja Almeirim?

A Agriloja de Almeirim em 2024, registou um aumento muito significativo de 17,9% no volume de vendas face o ano anterior, e continuou a revalidar o estatuto de PME EXCELÊNCIA pelo 4 ano consecutivo, e este reconhecimento é prova da nossa capacidade operacional e organizativa. Recordo que apenas 7 empresas do concelho foram reconhecidas pelo estatuto de PME EXCELÊNCIA, entre o total de 4136 empresas no país.

Quais as perspectivas para este ano com o novo espaço?

Perspetivamos a consolidação do crescimento do negócio com o impulsionamento do investimento feito, mas acima de tudo, queremos continuar como referência na nossa comunidade.

No concelho e na região, a Agriloja de Almeirim está muito bem cotada. Isso é bom mas também é sinal de responsabilidade?

Claro, foi difícil atingir esse nível, agora cabe à nossa equipa não defraudar a espectativa do cliente e por isso mesmo sentimos o peso dessa responsabilidade. Importante referir que se temos um determinado tempo diário para trabalhar, porque não, trabalhar com gosto e com toda a atenção ao cliente, o seja, se podemos fazer bem, não vale a pena fazer mal?

Qual o peso de uma boa equipa neste sucesso

Resumo apenas numa expressão: 100%.