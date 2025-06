Gonçalo Andrade vence Torneio Cidade de Torres Novas

O tenista da Associação 20kms de Almeirim, Gonçalo Santos Andrade, venceu o VIII Torneio Cidade de Torres Novas no escalão de veteranos +50. Também de Almeirim, Rui Santos caiu nas meias-finais, num duelo da casa.

Gonçalo Andrade conquistou o troféu ao bater na final João Pimenta Coelho, do CLAC Entroncamento, pelos parciais de 6/1 e 6/3.

No caminho até à final, Gonçalo Andrade defrontou o colega de equipa, Rui Santos, na meia final, num encontro que só ficou resolvido no Super Tie Break, com os parciais de 2/6, 6/2 e 10-5. Antes disso, o tenista dos 20kms Almeirim venceu Rui Miguel Santos, do CT Marinha Grande, por 5/7, 6/3 e 10-5 e Paulo Almeida, do CT Torres Novas, por 6/1 e 6/3.

Já Rui Santos, até à meia-final venceu José Gomes, do CT Torres Novas, por 6/3 e 6/0 e derrotou o 1º cabeça de série, Nelson Rolo, por 6/3, 3/6 e 10-4.

O VIII Torneio Cidade de Torres Novas decorreu entre os dias 29 de maio e 1 de junho e integrou o calendário oficial da Federação Portuguesa de Ténis como torneio de veteranos nível B nos escalões de +40, +50 e +60, tendo sido promovido pelo Clube Ténis de Torres Novas.