Casa assaltada: bicicleta, tv´s e brinquedos desaparecem

Uma residência foi assaltada na noite de domingo para segunda-feira, dia 2 de junho, no bairro do Pupo, em Almeirim.



Pelo que o Jornal O ALMEIRINENSE apurou, os assaltantes que terão entrado pelas traseiras levaram uma bicicleta, duas televisões (uma grande e outra mais pequena), uma playstation, quatro canas de pesca e um carro elétrico para criança, estimando-se um prejuízo total na ordem dos cinco mil euros.



O caso está entregue às autoridades que alertam para quem possa saber onde estão a ser vendidos alguns destes bens.



A GNR esteve no local, tendo já iniciado diligências no âmbito da ocorrência, com recolha de vestígios e provas que poderão conduzir à identificação dos suspeitos.