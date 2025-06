Baloiço é a nova atração no Parque de Merendas da freguesia da Raposa

A Junta de Freguesia da Raposa inaugurou, no domingo, 1 de junho, o novo baloiço “Raposa”, instalado no Parque de Merendas. O novo equipamento vem reforçar a oferta de lazer daquele espaço, que se tem afirmado como um ponto de encontro de referência na freguesia e na região.

A inauguração coincidiu com as comemorações do Dia Mundial da Criança e reuniu dezenas de pessoas da comunidade, com especial destaque para as crianças do Jardim de Infância da Raposa, que foram surpreendidas com insufláveis, pinturas faciais, música, balões e uma quermesse.

Cristina Casimiro, presidente da Junta de Freguesia da Raposa, sublinhou que foi “um dia de alegria para todas as crianças, com um evento muito especial e com muita diversão”.

A iniciativa foi organizada pela Junta de Freguesia da Raposa, em colaboração com o Clube Desportivo Raposense, reforçando o envolvimento da comunidade local nas dinâmicas da freguesia.