Escola Superior de Educação de Santarém celebra 30 anos do curso de Educação Social

A Escola Superior de Educação, do Politécnico de Santarém acolheu o encontro “Educação Social e Ensino Superior”, uma homenagem à celebração dos “30 anos de Educação Social”.

O evento, que decorreu nos dias 20 e 21 de maio, na Escola Superior de Educação do Politécnico de Santarém, foi organizado no âmbito da Coordenação de Licenciatura em Educação Social, do Mestrado em Educação Social e Intervenção Comunitária da Escola Superior de Educação do Politécnico de Santarém, e dos respetivos estágios.

Integrando a “XVIII Expo Estágios – Fórum de Projetos e Formação Profissionalizante em Educação Social”, a iniciativa foi aberta à comunidade e dinamizada com o apoio do Centro de Apoio Pedagógico e de docentes e estudantes do curso.