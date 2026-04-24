Santarém estuda utilização do edifício do IPDJ para novo polo desportivo, juvenil e associativo

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A Câmara Municipal de Santarém está a estudar a cedência do atual edifício da Delegação Regional do Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ) para a criação de um polo multifuncional dedicado à juventude, ao desporto e ao associativismo no concelho.

O tema foi analisado numa reunião entre o vice‑presidente da Câmara Municipal de Santarém, Emanuel Campos, e o presidente do IPDJ, Ricardo Gonçalves, no âmbito de um trabalho conjunto que visa a valorização e otimização de equipamentos públicos ao serviço da comunidade.

Segundo a autarquia, a intenção passa por transformar o edifício num equipamento estruturante que responda a necessidades identificadas no território, mantendo simultaneamente os serviços do IPDJ em funcionamento no local.

O projeto prevê a criação de um espaço de estudo com funcionamento 24 horas, dirigido sobretudo a jovens e estudantes, bem como a requalificação do auditório, dotando‑o de condições para acolher conferências e eventos institucionais. Está ainda prevista a instalação de sedes de coletividades desportivas, recreativas e culturais, colmatando uma carência existente no concelho, assim como a criação de um Observatório do Desporto, dedicado ao planeamento e acompanhamento da atividade desportiva local.

Em paralelo, será assegurada a continuidade dos serviços do IPDJ, incluindo o acesso ao novo conceito de centro de juventude e ao programa Cuida‑te, mantendo o apoio direto aos jovens de Santarém.

Para Emanuel Campos, trata‑se de “um projeto com uma forte dimensão comunitária, que responderá a necessidades reais do nosso concelho”. O autarca acrescenta que “queremos criar um espaço vivo, aberto, onde os jovens, o associativismo e o desporto encontrem melhores condições para crescer, cooperar e inovar, sem perder serviços fundamentais que o IPDJ já presta em Santarém”.

Já o presidente do IPDJ, Ricardo Gonçalves, destacou a importância da cooperação institucional, afirmando que “o IPDJ está disponível para trabalhar em conjunto com os municípios em soluções que reforcem o impacto das políticas públicas de juventude e desporto”, sublinhando que este diálogo se enquadra “numa lógica de proximidade, complementaridade e melhor aproveitamento dos recursos existentes”.

O Município de Santarém e o IPDJ continuam a trabalhar em conjunto na definição de soluções consideradas inovadoras para enfrentar desafios estruturais e promover uma nova dinâmica no concelho.