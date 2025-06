Chuva, granizo, vento e trovoada colocam concelho de Almeirim sob aviso amarelo

O concelho de Almeirim e restante distrito de Santarém vai estar sob aviso amarelo esta terça-feira, dia 10 de junho, devido à previsão de chuva, granizo, trovoada e vento forte, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O aviso amarelo para precipitação, que prevê aguaceiros acompanhados de trovoada, de granizo e com possibilidade de rajadas de vento forte, vigora entre 12h00 de hoje e as 3h00 de amanhã, 11 de junho. Já um segundo aviso amarelo trovoada, que prevê aguaceiros, por vezes fortes e de granizo, vigora entre as 15h00 de hoje e as 3h00 de amanhã, 11 de junho.

A temperatura máxima esperada para hoje é de 31ºC, já a temperatura mínima é de 17ºC. Amanhã a máxima baixa para os 26ºC e a mínima para os 16ºC.