Escola Municipal de Natação de Almeirim abre inscrições para 2025/2026

A Escola Municipal de Natação de Almeirim já tem datas definidas para as renovações e novas inscrições para o ano letivo 2025/2026.

As renovações das aulas de natação vão decorrer nos dias 23, 24 e 25 de junho. A 26 de junho será a vez de quem está em lista de espera tentar obter a sua vaga. Já as inscrições destinadas aos novos alunos abrem no dia 30 e destinam-se a todas as idades.

O município recomenda que o processo seja feito o quanto antes, de forma a garantir lugar e a ter a oportunidade de escolher o horário mais conveniente.