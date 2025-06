Almeirim recebe primeira edição da Feira de Velharias

Nos dias 14 e 15 de junho, Almeirim será palco da 1ª edição da Feira de Velharias, um evento dedicado ao colecionismo, às antiguidades, ao artesanato e às peças e acessórios. A iniciativa, organizada pela Confraria Gastronómica de Almeirim conta com o apoio do município e terá lugar no IVV – Imóvel de Valências Variadas.

Com entrada livre, a feira pretende atrair não só o público em geral, mas também profissionais do setor. Trata-se de uma oportunidade única para os amantes de peças com história explorarem um vasto conjunto de artigos, desde raridades colecionáveis a objetos artesanais.

Os horários de funcionamento vão ser das 10h às 20h no sábado e das 10h às 18h no domingo. A organização apela aos profissionais interessados em participar que se inscrevam o quanto antes, uma vez que os lugares são limitados.