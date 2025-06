Aviso amarelo: Semana de calor com temperaturas acima dos 40ºC

A próxima semana será de calor intenso no concelho de Almeirim e restante distrito de Santarém. Perante este cenário, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) já emitiu um aviso amarelo entre os dias 16 e 18, que pode ser prolongado, uma vez que as temperaturas se vão manter elevadas para lá desta data.

A onda de calor deve-se à influência de uma massa de ar quente e seco proveniente do norte de África, o que resultará numa subida acentuada da temperatura. A partir de manhã de segunda-feira, dia 16 de junho, a temperatura máxima sobe para os 38ºC, no dia 17 a máxima chega aos 42ºC e no dia 18 desce até aos 37ºC.

As noites serão tropicais, com as temperaturas mínimas vão rondar os 20ºC nos próximos dias.

O aviso amarelo emitido pelo IPMA devido à “persistência de valores elevados da temperatura máxima” está em vigor entre as 9h00 do dia 16 de junho e as 00h00 do dia 18 de junho.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Esta situação meteorológica deverá proporcionar também o transporte de poeiras em suspensão com origem no norte de África a partir de segunda-feira, com o pico de concentração no dia 18, quarta-feira.