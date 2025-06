Campus da Proteção Civil de Almeirim prepara operacionais para o combate às chamas

Entre os dias 12 e 16 de junho, Almeirim foi palco de uma Ação de Treino Operacional (ATO) promovida pela Força Especial de Proteção Civil (FEPC), da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, com foco no combate a incêndios rurais.

A formação contou com a participação de 36 operacionais — 20 elementos da própria FEPC e 16 bombeiros provenientes de diversos corpos de bombeiros da Região Autónoma dos Açores. Durante cinco dias, os participantes aprofundaram conhecimentos técnicos e operacionais num ambiente de cooperação e aprendizagem mútua.

Entre os objetivos da ação estiveram o uso adequado do equipamento de proteção individual, a abordagem prática aos veículos e equipamentos de combate, bem como a aplicação de técnicas específicas no combate a incêndios com recurso a ferramentas manuais, linhas de mangueiras e motobombas dorsais. O treino incluiu ainda formação com máquinas de rastos e exercícios simulados, que visaram consolidar os conhecimentos adquiridos.

Esta ação de treino reforça a capacidade de resposta e a eficácia das equipas no terreno, promovendo uma atuação mais segura e eficiente face aos desafios crescentes dos incêndios rurais, particularmente relevantes no período crítico de verão. A escolha de Almeirim para acolher esta formação sublinha também a relevância estratégica do concelho na resposta regional a situações de emergência.