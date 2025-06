Chamusca distinguida pelo 8.º ano consecutivo como “Município Amigo do Desporto”

O Município da Chamusca foi, uma vez mais, distinguido com o Galardão de Ouro “Município Amigo do Desporto”, numa cerimónia que teve lugar no passado dia 17 de junho, no âmbito do III Congresso da Cidade Social, realizado em Vila Nova de Poiares.

Este é o 8.º ano consecutivo em que a autarquia recebe este reconhecimento, atribuído no âmbito do Programa Município Amigo do Desporto (MAD), uma iniciativa da Cidade Social que conta com a participação de mais de 200 municípios portugueses.

A distinção reconhece o trabalho consistente da Câmara Municipal da Chamusca na promoção do desporto enquanto eixo estratégico de desenvolvimento sustentável e de inclusão social. Entre os critérios avaliados estão a qualidade da gestão desportiva municipal, o investimento em infraestruturas, o apoio ao associativismo local, a organização de eventos e a promoção do acesso universal à prática desportiva, quer em contextos formais, quer em atividades de lazer ou competição.

A organização destacou ainda o espírito inovador do município, a aposta em parcerias estratégicas e o impacto positivo das iniciativas desenvolvidas junto da comunidade.

Este reconhecimento é também reflexo do envolvimento ativo de técnicos, dirigentes, associações, voluntários e munícipes, que têm contribuído para afirmar a Chamusca como um território dinâmico, inclusivo e promotor do desporto para todos.

A autarquia sublinha que vai continuar a investir na promoção da atividade física como instrumento fundamental para o bem-estar, para a saúde, para a coesão social e para a qualidade de vida da população.