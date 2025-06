Mantém-se a tradição: Encontro das Escolinhas do Mister Vítor Fininho

No passado sábado, 21 de junho, realizou-se mais jornada de homenagem, desporto e convívio no âmbito do 10.º Encontro das Escolinhas do Mister Vítor Fininho.



O tradicional evento começou com uma cerimónia em memória do antigo presidente Major Caetano, um momento de recolhimento que antecede o lado mais desportivo. Foi colocada uma coroa no jazigo da família e o filho António Novaes Branco Caetano agradeceu gesto: “Em nome da família o muito obrigado. O trabalho que têm feito é muito importante para manterem vivas estas lembranças. Hoje em dia as coisas estão diferentes e vocês são testemunhos do que se fez. Muito Obrigado”.

O encontro foi também dedicado a António Guerra, figura muito importante para muitos jovens que passaram pela formação do U. Almeirim. O antigo dirigente foi homenageado pela dedicação ao clube e aos atletas.





Do programa faziam ainda parte uma “peladinha”, que regressou ao Estádio D. Manuel de Mello e um almoço no restaurante O Minhoto.