Dia histórico: Mercadona inaugura Bloco Logístico em Almeirim

A Mercadona, empresa de supermercados, recebeu hoje, no seu Bloco Logístico de Almeirim, a visita do ministro da Economia e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, para assinalar aquele que é, até à data, o seu maior investimento em Portugal. Este é o maior bloco logístico da cadeia, no qual foram investidos 290 milhões de euros.

O momento contou ainda com a presença do secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Pedro Machado, do secretário de Estado da Agricultura, João Moura, do embaixador de Espanha em Portugal, Juan Fernández Trigo, e do presidente da Câmara Municipal de Almeirim, Pedro Ribeiro, acompanhados por Inês Santos, diretora de Relações Institucionais da Mercadona em Portugal, e Artur Silva, diretor do Bloco Logístico de Almeirim.

A partir deste bloco logístico, em cuja construção participaram mais de 700 empresas nacionais, são abastecidas as 63 lojas de que a Mercadona dispõe atualmente em Portugal.

Com o arranque da operação daquele que é o maior bloco logístico da empresa, e que complementa o da Póvoa de Varzim (Porto), aberto desde 2019, a Mercadona reforça a aposta no país, permitindo também dar continuidade ao seu projeto de expansão. Atualmente, a logística da Mercadona em Portugal é assegurada por uma equipa de 1.000 pessoas.

A Mercadona iniciou a construção do bloco de Almeirim em 2022, num terreno de 440.000 m2, com uma área total construída de cerca de 120.000 m2, composta por um armazém de frio de 49.000 m2, um de secos de 50.000 m2, um edifício de serviços gerais e escritórios e uma oficina de lojas.

Este bloco logístico permitiu criar 630 novos postos de trabalho estáveis e de qualidade. O processo de formação das novas incorporações representou um investimento de 7,2 milhões de euros, reforçando a aposta da empresa nas pessoas que compõem a sua equipa, um dos ativos fundamentais e, sem dúvida, a causa do sucesso do seu projeto empresarial. Além disso, permitiu promover 50 colaboradores para cargos de maior responsabilidade, confirmando que o Projeto Mercadona é um projeto comprometido com o talento dos trabalhadores e no qual as pessoas têm oportunidades constantes de continuar a crescer pessoal e profissionalmente.

A empresa continua a perseguir a otimização do consumo de energia, o que envolve a implementação de políticas para o uso responsável dos recursos energéticos. Além disso, a Mercadona tem vindo a introduzir, desde há vários anos, energias renováveis, como é o caso da instalação de painéis solares nas coberturas das suas lojas e blocos logísticos. Em Almeirim, a empresa instalou 8.700 painéis solares e, com essa mudança, garantirá 25% da necessidade energética do bloco logístico com energia verde, 4,5 GWh por ano.

O uso responsável dos recursos hídricos é um compromisso que a Mercadona tem presente, dando especial atenção aos processos que requerem o uso intensivo da água. Por isso, no Bloco Logístico de Almeirim, foram implementadas várias medidas de gestão da água. Entre as medidas mais relevantes, este bloco conta com um sistema de reutilização da água que permite uma economia de 90 mil litros por dia, e instalou um sistema de captação e armazenamento de águas pluviais para enviar à Ribeira do Falhão (linha de água que atravessa a parcela do bloco), permitindo a preservação desta e do seu ecossistema. Além disso, a Mercadona dispõe de um sistema de monitorização que mede o consumo de água em tempo real, uma vez que esta informação permite ajustar processos e utilizar melhor os recursos. Todas estas medidas contribuem para uma maior eficiência na utilização da água e reforçam o compromisso da Mercadona com a sustentabilidade e a redução do impacto ambiental das suas operações.

Em visita à infraestrutura esta sexta-feira, o ministro da Economia e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, afirma que: “São bem-vindos investimentos como este, que permitem modernizar a economia nacional, criando valor acrescentado para a região, neste caso em Almeirim”.

Durante a sua intervenção, o Ministro felicitou a Mercadona pela iniciativa de construir em Portugal o maior centro logístico da empresa na Península Ibérica.

“Portugal é um país bom para investir e recebe bem os seus investidores. Investimento, crescimento económico, competitividade, produtividade, e lucro são as nossas palavras-âncora. Os lucros de hoje são os capitais próprios do próximo investimento. É com investimento e inovação que podemos melhorar os salários”, refere o governante.

Pedro Ribeiro, presidente da Câmara Municipal de Almeirim, sublinha “que a inauguração formal do Bloco Logístico da Mercadona é um dia histórico para o nosso Concelho. A Mercadona é hoje o maior empregador do concelho, sendo que ao mesmo tempo dinamizou uma zona que, apesar das possibilidades, não estava a ser usada como zona de atividades económica e que tem um enorme potencial, como já é visível com a instalações de muitas outras empresas. Este é um investimento estratégico que está a mudar para melhor a cidade, o concelho e a região”.

Inês Santos, diretora de Relações Institucionais da Mercadona Portugal, considera que “este marco é espelho do compromisso da Mercadona com o nosso país. Orgulhamo-nos de ter cumprido os desafios a que nos propusemos quando anunciámos a nossa internacionalização. Continuamos, ano após ano, a procurar ser mais portugueses e a criar um projeto de crescimento partilhado lado a lado com os nossos Colaboradores e Fornecedores, a que agora se soma este Bloco Logístico com 630 pessoas que todos os dias dão o melhor de si. Com Almeirim, abrimos as nossas portas para um futuro cada vez mais eficiente para a nossa logística, o que significa um melhor serviço ao ‘Chefe’ (cliente).”

Logística da Mercadona em Portugal

Em 2019, a Mercadona inaugurou o seu primeiro bloco logístico na Póvoa de Varzim (Porto), com um investimento de 60 milhões de euros. Em janeiro de 2022, em resposta à evolução do seu projeto de expansão no país, a empresa aumentou a capacidade logística deste bloco com um novo armazém de 12.000 m2 e um investimento adicional de 25,5 milhões de euros.

No total, a empresa investiu 84,5 milhões de euros no Bloco Logístico da Póvoa de Varzim, que conta com três armazéns construídos numa área total de 100.000 m2, contabilizando mais de 350 trabalhadores.

Uma rede logística eficiente e sustentável

A Mercadona dispõe de uma rede logística eficiente de 1,4 milhões de metros quadrados distribuídos por 17 blocos logísticos, 2 armazéns satélites, 2 armazéns reguladores e 1 armazém de material, aos quais se somam 6 ‘colmeias’ (armazéns exclusivos de venda online em Espanha). Através deles, abastece os mais de 1.665 supermercados que a empresa possui, graças ao compromisso e trabalho de uma equipa de mais de 13.000 pessoas, 1.000 das quais em Portugal, cuja especialização e profissionalismo são essenciais para poder garantir diariamente a eficiência e estabilidade da cadeia de abastecimento.

A empresa, consciente do impacto gerado por uma atividade logística com tanto volume e capilaridade como a que realiza, mantém um compromisso constante com a eficiência e sustentabilidade. Isso implica a procura constante por medidas que priorizem a otimização e minimizem o consumo de recursos. Este trabalho, por sua vez, traduz-se na implementação de medidas pioneiras de economia circular, na incorporação de novos processos de automatização, no teste e aplicação de iniciativas “verdes” ou na estreita colaboração com fornecedores logísticos para promover estratégias que combinem eficiência com respeito pelo ambiente e a convivência com os seus vizinhos.