Sorraia Fest 2025 realiza-se nos dias 19 e 20 de julho em Alpiarça

Nos dias 19 e 20 de julho, a Reserva Natural do Cavalo Sorraia, em Alpiarça, recebe mais uma edição do Sorraia Fest, um evento de entrada livre que convida a população a dois dias de celebração em contacto com a natureza, com música, animação, gastronomia e tradição.

A reserva é um espaço de referência no concelho e ponto de encontro entre o património natural e a cultura ribatejana. Neste local é possível conhecer de perto o cavalo Sorraia, uma das linhagens mais antigas da Península Ibérica, e usufruir de zonas verdes, picadeiro, espaços de lazer e animais de várias espécies. O programa inclui também duas provas equestres de relevo: a Equitação de Trabalho, integrada na 4.ª Jornada CRCET, e a Prova de Obstáculos, a contar para a 4.ª Jornada da Rota do Ribatejo.

Este ano, o Sorraia Fest integra ainda um espaço dedicado à campanha Melhor Melão de Portugal, que arranca precisamente esta semana. Durante o evento, os visitantes terão a oportunidade de provar o melão de Alpiarça, reconhecido pela sua qualidade e sabor únicos, e conhecer melhor este produto que é símbolo da excelência dos produtores locais.

Uma das grandes novidades desta edição é também o Espaço Lounge, dinamizado pelo MBAR – Mobile Bartending and Cocktail Services, que estará em funcionamento ao longo de todo o evento. Este novo espaço junta música ambiente, cocktails e bebidas frescas, criando uma zona de descanso e descontração aberta a todos os visitantes.

A área de gastronomia contará com a presença de quatro entidades locais, que asseguram uma oferta variada, representativa da identidade e dos sabores da região. Estarão presentes a Tasca do Carril, o Clube Desportivo “Os Águias”, a Estrela Doce e a Tribe AÇAÍ, com propostas que vão da comida tradicional aos petiscos, da doçaria aos sorvetes de polpa de fruta natural.



Programa GeralSábado, 19 de julho



Durante todo o dia:

Espaço lounge, zonas de lazer, gastronomia, provas de melão e animação para todas as idades

09h30

Equitação de Trabalho 4.ª Jornada CRCET Inscrições: https://www.gira.io

15h00 – Animação Infantil até às 19h00

Animação Infantil : Pinturas faciais e Insufláveis, pela Animadaeventos e mostra jogos tradicionais em família, dinamizado pelo gabinete de desporto da CMA

16h00

Abertura Espaço lounge assegurada pelo MBAR – Mobile Bartending & Cocktail Services (até encerramento)

18h00

Espetáculo de Sevilhanas Grupo:

Escola Flamenco e Sevilhanas Bailando

19h00

Treino de Forcados

> Grupo de Forcados Amadores de Santarém

> Grupo de Forcados Amadores da Chamusca

21h30

Espetáculo de Cante Alentejano ALLCANTE – Modas e Cante

23h00

Garraiada

00h00

Atuação do DJ Paninho



Domingo, 20 de julho

10h00

Prova de Obstáculos 4.ª Jornada da Rota do Ribatejo

Inscrições: 927 414 247 ou rnc.sorraia@cm-alpiarca.pt

Prémios no valor total de 500 euros



Durante todo o dia: Gastronomia e animação para todas as idades

O Sorraia Fest volta a contar com uma oferta gastronómica diversificada e representativa da região, com vários espaços de restauração no recinto:

• Tasca do Carril

• Clube Desportivo “Os Águias”

• Estrela Doce

• Tribe AÇAÍ

A área de bar e lounge é assegurada pelo MBAR – Mobile Bartending & Cocktail Services, que estará em funcionamento ao longo dos dois dias do evento com cocktails, bebidas refrescantes e um ambiente descontraído, ideal para desfrutar do final de tarde.

Mais informações:Página do Evento: https://www.cm-alpiarca.pt/concelho/festas-e-tradicoes/sorraia-fest