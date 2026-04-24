10ª edição do Festival Internacional de Folclore, Culturas e Artes já arrancou em Almeirim

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O FIFCA está de regresso ao concelho de Almeirim. A 10.ª edição do Festival Internacional de Folclore, Culturas e Artes arrancou esta sexta‑feira com a receção das comitivas no Salão Nobre dos Paços do Concelho, seguida do içar das bandeiras dos países participantes nesta edição.

O primeiro dia do festival termina com a gala de abertura, realizada no IVV – Espaço Multiusos de Almeirim, assinalando oficialmente o início de mais uma edição dedicada à diversidade cultural e ao encontro entre povos.

O certame decorre ao longo de vários dias, com iniciativas distribuídas por diferentes locais do concelho, incluindo espetáculos, animação cultural e momentos de convívio entre as delegações participantes e a comunidade.

O encerramento do FIFCA está marcado para o próximo dia 3, às 16h30, novamente no IVV – Espaço Multiusos de Almeirim.