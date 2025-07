30.ª edição do Cardio Santarém realiza-se no IVV em Almeirim

O Serviço de Cardiologia da Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria) organiza a 30.ª Edição do Cardio Santarém (Jornadas de Cardiologia de Santarém), que se realiza este ano nos dias 10 e 11 de outubro.

O encontro principal terá lugar no dia 11 de outubro, no IVV – Pavilhão Multiusos de Almeirim, reunindo médicos, enfermeiros e cardiopneumologistas em diferentes espaços (Auditório, Sala 1, Sala 2 e Área de Exposição), promovendo a partilha de conhecimento científico e das boas práticas clínicas.

Em antecipação ao evento, está agendado um curso pré-jornadas no dia 10 de outubro, entre as 09h00 e as 13h00, no Auditório do Hospital Distrital de Santarém. O curso é direcionado a médicos de várias especialidades e abordará o tema: “Aspetos a valorizar no eletrocardiograma”.

Presidido por Vítor Martins, diretor do Serviço de Cardiologia da ULS Lezíria, este evento pretende continuar a afirmar-se como um espaço privilegiado de partilha e atualização de conhecimentos para os profissionais de saúde da área cardiovascular.

O programa completo será disponibilizado em breve no site oficial do evento:

https://jornadas.cardiologia-santarem.org.pt/