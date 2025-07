USF Marquesa de Alorna promove rastreio do Cancro do Colo do Útero

A Unidade de Saúde Familiar Marquesa de Alorna (USF Marquesa de Alorna), localizada em Almeirim e integrada na Unidade Local de Saúde da Lezíria, vai promover, entre os dias 28 de julho e 1 de agosto, uma Semana de Rastreio do Cancro do Colo do Útero.

A iniciativa tem como principal objetivo promover a prevenção e o diagnóstico precoce do Cancro do Colo do Útero, uma das formas mais eficazes de combater esta doença.

Durante a referida semana, serão disponibilizadas vagas para a realização de citologias, nos horários compreendidos entre as 08h00 –10h00 e as 16h00–18h00, dirigidas a mulheres com idades entre os 30 e os 69 anos, que não tenham realizado citologia nos últimos cinco anos.

A participação no rastreio é gratuita, bastando realizar a inscrição no balcão da USF ou através do e-mail: usf.marquesaalorna@ulsleziria.min-saude.pt.