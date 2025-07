Papa celebra 50 anos da Diocese de Santarém

O Papa Leão XIV uniu-se ao aniversário dos 50 anos da criação da Diocese de Santarém, através de uma mensagem que foi lida na celebração comemorativa desta data, na Sé da cidade.

“Informado sobre as celebrações do quinquagésimo aniversário da criação da diocese escalabitana, Sua Santidade Leão XIV associa-se espiritualmente à alegria de vossa excelência e dos fiéis dessa igreja particular, vocacionada a ser fiel a Jesus Cristo e a manter acesa a esperança do evangelho nas gentes das lezírias e terras do ribatejo”, pode ler-se no texto enviado pela Diocese de Santarém à Agência ECCLESIA.

Na mensagem, assinada pelo cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano, o pontífice manifesta o desejo de que “toda a obra evangelizadora” que a Diocese de Santarém realize, “partindo da conversão pessoal”, possa “ser confirmada pela unidade”.

“Não sejam, pois, os particularismos, as rivalidades e qualquer outro tipo de egoísmo a impedir a sinodalidade dessa porção do povo fiel, antes todos juntos, guiados pelo Espírito Santo à verdade plena do evangelho e nutridos com assiduidade pela eucaristia, cujo perene santíssimo milagre foi nessas terras particularmente testemunhado”, expressou.

“Vejam renovados os corações e as estruturas, em uníssono glorifiquem a Deus por tudo e acolham solícitos o seu reino de justiça e de paz”, acrescentou.

O Papa Leão XIV invoca “a intercessão da Virgem Imaculada, pedindo especialmente que a missão batismal de anunciar o nome de Jesus seja fonte de comunhão e motive um sempre maior conhecimento do Senhor crucificado e ressuscitado, predispondo cada um a dar as razões da sua fé”.

“Queira deus conservar no senhor dom José, no seu clero e diocesanos, um renovado e frutuoso impulso missionário, em penhor do qual o Santo Padre lhes concede a bênção apostólica”, concluiu.

A Diocese de Santarém celebrou, no dia 16, o 50.ºaniversário de criação com uma celebração eucarística na Sé, uma das iniciativas do ano jubilar.

O Papa São Paulo VI criou a Diocese de Santarém a 16 de julho de 1975, com a Bula Apostolicae Sedis Consuetudinnem, no mesmo dia em que criou também a Diocese de Setúbal, com a Bula “Studentes Nos”.