Padre José Abílio Silva Costa nomeado Monsenhor pelo Papa Leão XIV

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O Bispo de Santarém, D. José Traquina, anunciou a nomeação do Padre José Abílio e Silva Costa, presbítero da Diocese de Santarém, como Monsenhor e Capelão de Sua Santidade, distinção concedida pelo Papa Leão XIV.

Numa nota divulgada pela Diocese, o bispo saudou esta nomeação como um reconhecimento do serviço sacerdotal prestado ao longo de décadas, dando graças a Deus “pelo dom da vida e por este reconhecimento concedido pelo Santo Padre”.

O agora Monsenhor José Abílio Silva Costa nasceu a 24 de julho de 1954 e foi ordenado sacerdote a 13 de janeiro de 1980. Ao longo do seu percurso pastoral, desempenhou diversas funções na Diocese de Santarém, tendo sido pároco de Almeirim e Vigário Episcopal da Pastoral, cargos que exerceu até há pouco tempo.

Na mesma comunicação, D. José Traquina deixa uma palavra de oração e esperança, suplicando “ao Senhor que conceda ao agora Monsenhor José Abílio, segundo a Sua vontade, o dom da saúde e da fortaleza”, para que continue a servir a Igreja.

O padre José Abílio vai ser homenageado, no próximo dia 14 de maio, pela Câmara Municipal de Almeirim, com a medalha de Valor e Mérito, Grau Ouro.