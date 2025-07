IP Santarém distingue projetos no I Concurso e Feira Internacional de Empreendedorismo e Inovação da RIAL

O Politécnico de Santarém acolheu nos dias 15 e 16 de julho de 2025 o I Concurso e Feira Internacional de Empreendedorismo e Inovação da RIAL. O evento decorreu no Auditório da Escola Superior de Gestão e Tecnologia de Santarém, e contou com o I Concurso internacional de inovação, oficinas de capacitação e mentoria, e painéis sobre redes internacionais de cooperação e empreendedorismo.

Luís Marques Mendes, membro do Conselho de Estado de Portugal e Candidato à Presidência da República Portuguesa, foi o convidado especial da sessão do segundo dia de trabalhos. O Concurso de Empreendedorismo e Inovação da Rede Internacional Académica da Lusofonia (RIAL) contou com a participação de quinze equipas que foram apuadas dentro das Instituições da RIAL em concursos nacionais ou institucionais em Angola (2), Brasil (4), Cabo Verde (1), Moçambique (3), Portugal (3) e São Tomé e Príncipe (2). O Júri do Concurso foi composto pelo secretário executivo da RIAL, João Samartinho (que presidiu); pelo vereador com o pelouro do empreendedorismo da CMS, Carlos Martinho; pelo diretor da Invest Ribatejo – NERSANT, Paulo Marques; pela coordenadora do DataColab/ConceptLab, coordenadora Joana Grácio; pelo CEO do Projeto NGUZU, Tiago Cardoso e da StartUp Leiria, o coordenador Vitor Ferreira;

Eis a lista de vencedores do I Concurso Internacional de Empreendedorismo e Inovação da RIAL:

1º lugar – ISMU – Instituto Superior Mutasa, Moçambique Produção de Paver na base de plástico reciclado – Ivandro Ribeiro. O projeto visa a transformação do plástico recolhido nas ruas, dando-lhe uma “segunda vida” que permite combater um problema identificado e que impacta diretamente na qualidade de vida das pessoas, a deterioração das vias e espaços de circulação pedestre e automóvel.

2º lugar – UniKiVi – Universidade Kimpa Vita de Uíge, Angola Twala – Lourença Maria Quilungano. O Twala é um projeto de inovação social, que visa responder de forma criativa e tecnológica aos desafios enfrentados por pessoas com deficiência visual. Trata-se de uma bengala eletrónica inteligente, equipada com sensores ultrassónicos e algoritmos de inteligência artificial básica que personalizam alertas por vibração e som, promovendo autonomia, segurança e inclusão em ambientes tanto rurais como urbanos.

3º lugar – UniMindelo – Universidade do Mindelo, Cabo Verde Saúde Familiar, Lar saúdavel, família feliz !, Lda – Lara Aline Évora Sousa. O Projeto Saúde Familiar constitui uma iniciativa de caráter social com o propósito central de promover a saúde integral e o bem-estar das famílias cabo-verdianas.

Foram ainda atribuídas Menções Honrosas aos projetos:

Villa Bee (IPV – Instituto Politécnico de Viseu, Portugal);

LSM REVITA: Projeto Ecoblocos (UniLicungo – Universidade de Licungo, Moçambique); Transformação e comercialização de café com cacau e compostos orgânicos (USTP – Universidade de São Tomé e Príncipe, São Tomé e Príncipe).

Um Sistema para gestão de fazendas com foco em predição e relatórios customizáveis pelo usuário (IFSULDEMINAS – Instituto Federal do Sul de Minas, Brasil).

O I Concurso e Feira Internacional de Empreendedorismo e Inovação da RIAL – Rede Internacional Académica da Lusofonia, foi o momento chave para reforçar o papel da RIAL como motor de inovação, empreendedorismo e cooperação internacional no mundo lusófono, e fica marcado por vários meses de concursos que decorreram nos países lusófonos e onde se selecionaram as equipas finalistas dos diferentes países de três Continentes e que, durante dois dias intensos, apresentaram os seus projetos inovadores e empreendedores, ligados por um denominador comum, a língua portuguesa.

Nas palavras de João Samartinho, pró-presidente para a Área da Cooperação no âmbito da Rede Internacional Académica da Lusofonia do Politécnico de Santarém, Secretário Executivo da RIAL e Coordenador do Concurso “este evento vem demonstrar a capacidade da RIAL, ser um espaço de agregação e colaboração, e onde já conseguimos não ser apenas uma rede de formação e educação, assumindo também que a inovação no espaço da lusofonia é para nós uma prioridade de atuação. Lembrou ainda a RIAL tem como missão a internacionalização e cooperação da comunidade lusófona no Ensino Superior, investigação, extensão com a valorização da língua de Camões”.

O presidente da Rede Internacional Académica da Lusofonia, João Moutão, lembrou que as 59 instituições que compõem, ou poderão vir a compor a RIAL, representam, segundo os dados disponíveis nos respetivos sites institucionais, um universo aproximado de mais de meio milhão de estudantes de ensino superior, distribuídos por oito países e três continentes, trinta e dois mil docentes envolvidos em atividades de ensino, investigação e inovação, assegurando elevados padrões de qualidade académica e científica”.

Já Rogério Palmeiro, coordenador do Gabinete de Empreendedorismo, Empregabilidade e Alumni do Politécnico de Santarém, afirma que “o impacto e a importância de reunirmos num concurso internacional de empreendedorismo e inovação, 16 projetos, oriundos de 3 continentes diferentes, originários de 6 países com uma identidade cultural e nível de desenvolvimento socioeconómico completamente dispares, unidos pela bandeira da lusofonia, é algo completamente diferenciado e totalmente novo. Uma verdadeira aposta ganha!!”

O Concurso e Feira Internacional de Empreendedorismo e Inovação da RIAL (rial@ipsantarem.pt) regressa em 2026 mas os concursos nacionais de onde se irão apurar os finalistas a estarem presentes nesta final, terão início já em outubro deste ano.