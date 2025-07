Rancho Folclórico de Benfica do Ribatejo em intercâmbio cultural na Ilha da Madeira

O Rancho Folclórico de Benfica do Ribatejo esteve durante uma semana num intercâmbio cultural na Madeira, promovido pelo Grupo de Folclore da Casa do Povo de Santa Cruz, que permitiu aos ribatejanos conhecer de perto as tradições e costumes madeirenses.

Integrada no XXVII Encontro de Folclore de Santa Cruz, a iniciativa proporcionou momentos de convívio, partilha de saberes e atuações conjuntas, reforçando os laços entre as duas comunidades e destacando a importância do folclore como elemento de preservação cultural e de união entre gerações.

“Durante esta semana, os nossos convidados ribatejanos tiveram a oportunidade de experienciar a Madeira, as nossas tradições e costumes como só um bom madeirense sabe”, referiu o Grupo de Folclore da Casa do Povo de Santa Cruz.

A organização deixou um agradecimento público a todas as instituições, entidades e pessoas que contribuíram para o sucesso deste intercâmbio, destacando o empenho, a colaboração e a disponibilidade de todos quantos tornaram possível uma semana memorável de partilha cultural.

“Para o ano iremos a Benfica do Ribatejo de coração cheio, pois a boa disposição e alegria com que passaram esta semana connosco deixarão saudades”, refere a nota de agradecimento publicada pelo grupo anfitrião.

O Rancho Folclórico de Benfica do Ribatejo prepara-se agora para retribuir o acolhimento recebido, com a visita do grupo madeirense ao Ribatejo prevista para o próximo ano.