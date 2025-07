IPMA prolonga aviso amarelo para tempo quente até 31 de julho

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prolongou o aviso amarelo devido ao tempo quente até quinta-feira, 31 de julho, face às elevadas temperaturas que se têm feito sentir.

O aviso amarelo é emitido devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima entre as 4h54 de hoje e prolonga-se até as 18h00, de dia 31 de julho.

Segundo o IPMA, no concelho de Almeirim as temperaturas máximas vão rondar os 40ºC e as mínimas vão manter-se acima dos 20ºC. Serão dias muito quentes, com noites tropicais nos próximos três dias. O vento soprará moderado durante este período.

O perigo de incêndio rural mantém-se elevado. No concelho de Almeirim, o nível de risco determinado pelo IPMA é elevado, com base em fatores como a temperatura, humidade, vento e ausência de precipitação.

O aviso amarelo indica uma situação meteorológica com risco moderado, onde eventos podem ocorrer e causar potencial perigo para determinadas atividades dependentes das condições meteorológicas. O aviso amarelo é o nível mais baixo na escala de alertas meteorológicos do IPMA, precedendo os avisos laranja e vermelho.

DGS alerta para cuidados a ter com o fumo dos incêndios

A Direção-Geral da Saúde (DGS) emitiu hoje recomendações sobre o que fazer em caso de inalação de fumo de incêndios, numa altura em que se prevê aumento das temperaturas e elevado risco de fogos rurais.

Em caso de inalação de fumo, a DGS recomenda: Retirar a pessoa do local contaminado; Verificar se apresenta queimaduras faciais, dificuldade respiratória ou alteração do estado de consciência; Evitar que a pessoa respire mais fumo ou seja exposta ao calor.

Segundo a DGS, a inalação de fumos ou substâncias irritantes pode provocar lesões nas vias respiratórias, tanto por queimadura (calor) como por irritação química dos componentes do fumo.

Para evitar a exposição, a DGS recomenda: Manter a medicação habitual em caso de doenças respiratórias como asma ou DPOC, e seguir as instruções médicas em caso de agravamento. Permanecer dentro de casa, com portas e janelas fechadas, em ambiente fresco; Utilizar ar condicionado em modo de recirculação, se possível; Evitar fontes de combustão no interior, como lareiras, velas, incenso, tabaco ou aparelhos a gás; Evitar atividades ao ar livre; Usar máscara ou respirador (tipo N95) sempre que a exposição for inevitável;