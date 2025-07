Gabriela Neves do CAJ Raposa conquista Taça de Portugal de Downhill

A jovem atleta Gabriela Neves, do Clube Aventura Juvenil da Raposa, venceu a última e mais exigente etapa da Taça de Portugal de Downhill, em Porto de Mós, garantindo assim o primeiro lugar da geral no escalão Sub-15 da modalidade.

Num traçado com 2,1 quilómetros de extensão e 480 metros de desnível, Gabriela Neves voltou a brilhar ao vencer em Sub-15, resultado que lhe garantiu a vitória final na Taça de Portugal. Também em destaque estiveram Pedro Estêvão, que terminou esta etapa no oitavo lugar em Sub-13 (concluindo a taça em décimo), e Ricardo Brasileiro, que obteve o oitavo lugar em Sub-15 (fechando a competição em décimo quarto).

No fim de semana anterior (19 de julho), os atletas do CAJ participaram ainda no Downhill Urbano de Tomar, uma prova noturna com elevado grau de dificuldade. Pedro Estêvão e Ricardo Brasileiro enfrentaram com coragem os obstáculos da cidade templária, alcançando o segundo e o sétimo lugares, respetivamente.

Na prova Regional BTT Escolas, que decorreu em Campo, nas Caldas da Rainha, o clube esteve representado por três atletas. O desempenho coletivo garantiu um meritório quinto lugar, com dois atletas a subirem ao pódio nas respetivas categorias.

O Clube Aventura Juvenil da Raposa prepara agora a sua participação em provas de estrada. No próximo fim de semana, as atletas dos escalões Sub-15 e Sub-17 competem no Campeonato Nacional de Estrada, que terá lugar em Mangualde.