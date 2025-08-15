Pedro Ribeiro formaliza entrega das listas a Santarém

A lista do PS liderada por Pedro Ribeiro entregou, na quinta-feira, no tribunal as listas concorrentes à Câmara de Santarém, Assembleia Municipal e Juntas de Freguesia, com a exceção da UF de Achete, Azoia de Baixo e Póvoa de Santarém onde apoiamos o Movimento liderado pela atual Presidente de Junta.

“Foram meses de muito trabalho. De muitas conversas, de muitas reuniões a preparar o que queremos para o futuro. De muita gente envolvida e de uma enorme vontade de fazer mais e melhor pelo concelho. Parto para esta disputa consciente que com a equipa que juntei temos condições para fazer acontecer. Para mudar e fazer melhor”, sublinha o ainda autarca em Almeirim.

Tal como já tinha acontecido noutras ações de pré-campanha, Paulo Caetano, atual vice-presidente em Almeirim, também aparece na fotografia.