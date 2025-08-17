As sociedades evoluídas reconhecem-se pela forma como tratam os animais e nós também queremos ser reconhecidos pelos cuidados prestados aos nossos, aos dos outros e aos de ninguém. Cabe a todos ter a consciência que a negligência e crueldade para com os indefesos é devastadora, havendo no concelho muitas colónias de gatos sem identificação e sem qualquer tipo de apoio pelas entidades competentes.

Apesar de Almeirim ter um CROA, por proposta da CDU, cuja principal função é o acolhimento de cães, para fazer face à extrema necessidade foi improvisado um espaço para acolher e tratar gatos, sendo esse espaço manifestamente insuficiente, não oferecendo as condições necessárias para o trabalho que urge ser feito. É um improviso feito da boa vontade, mas precisamos de mais do que isso.

Impõe-se que haja um centro de acolhimento só para felinos, onde possam ser tratados e esterilizados e permanecerem os que visivelmente não apresentem condições de viver na rua. A proposta de um gatil não é difícil de realizar pois a espécie em questão é mais independente que os canídeos. É necessário uma casa ou um espaço amplo com divisórias, consultório veterinário e sem dúvida espaço próprio para os infecto contagiosos. Fazer este projeto com certeza que dignifica o Município, à semelhança de outros que já o fizeram.

A aplicação do programa Capturar-Esterilizar-Devolver, com propostas do PCP no OE de 2025 e rejeitadas pela AD, é urgente a fim de diminuir a população de animais errantes que acabam por ser também um problema para a população e de saúde pública. Os gatos e a população do Município já merecem um gatil!



Clara Bastos – CDU Almeirim