Quarta-feira, agosto 19, 2026 19:39
    Cultura

    Quatro grupos de folclore juntam-se em Almeirim para celebrar as vindimas

    Por: Inês Ribeiro 19 de agosto, 2026 2 minutos de leitura

    O Jardim dos Charcos, junto ao Espaço Multiusos de Almeirim, recebe no próximo dia 5 de setembro, sábado, pelas 16h30, o Festival de Folclore Vindimas 2026. O evento, de entrada livre, é organizado pela Velha Guarda do Rancho Folclórico da Casa do Povo de Almeirim, com a colaboração da Câmara Municipal de Almeirim e da Junta de Freguesia de Almeirim.

    Em palco vão estar quatro grupos provenientes de diferentes regiões do país, numa tarde que percorre danças, cantares e tradições que marcam a identidade cultural de cada território. O Rancho Folclórico e Regional de Seixo de Gatões, de Montemor-o-Velho, o Grupo de Danças e Cantares Seramena, de Sobral de Monte Agraço, e as Danças e Cantares da Várzea Fresca, de Salvaterra de Magos, juntam-se à Velha Guarda do Rancho Folclórico da Casa do Povo de Almeirim, grupo anfitrião da iniciativa.

    O festival, realizado ao ar livre, celebra o espírito das vindimas através do folclore e do património etnográfico português, num encontro que convida toda a comunidade a participar, de forma gratuita, numa tarde de cultura e tradição.

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