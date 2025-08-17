PARA HOJE / 17.AGO

Aquele pai era um homem de grande fortaleza interior. Obrigou, entre aspas, o filho pequeno a decorar If, de Kipling, esse texto espantoso, de imensa fortaleza e de imensa sabedoria. E houve uma frase que ficou àquela criança que se tornou entretanto um adulto, porque o pai achava que o filho devia saber aquilo bem e às vezes perguntava-lhe. A frase era: “recomeçar com ferramentas gastas”. “Recomeça mesmo com ferramentas gastas, mesmo quando sintas que já as gastaste, então serás um homem!” E esta frase ficou-lhe sempre.
Vasco P. Magalhães, sj
ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA
Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.
Edições Tenacitas
www.tenacitas.pt