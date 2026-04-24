Explore Ribatejo leva visitantes a descobrir a região entre aventuras e sabores

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Depois de superarem desafios pessoais e se apaixonarem pelo Ribatejo, Mónica Botelho e João Fidalgo Jorge decidiram criar a Explore Ribatejo, que oferece experiências únicas de turismo de aventura e lazer. Entre jipes, motos 4, autocaravanas e a famosa Sopa da Pedra de Almeirim, convidam turistas e visitantes a descobrir a região de forma genuína e memorável.

Como surgiu a ideia de criar a Explore Ribatejo?

Depois de eu e o meu marido João superarmos vários desafios pessoais, como a morte dos nossos pais num curto espaço de tempo e, no meu caso, a superação de um cancro que me foi diagnosticado quando a nossa filha tinha 4 meses de vida, percebemos que a vida é demasiado curta e que temos de a aproveitar enquanto cá estamos, fazendo o que nos faz felizes.

Para além de passar tempo com a família e com os nossos patudos, uma das coisas que nos traz felicidade é passear, seja de autocaravana, de jipe ou de moto 4.

Até que um dia pensámos: possivelmente há por aí outros aventureiros como nós que gostariam de ter este tipo de experiências, e que esta poderia ser uma excelente forma de lhes mostrar o nosso querido Ribatejo! Então pensámos: bora lá criar um projeto e fazer isso acontecer!

Esta ideia surgiu também de uma experiência positiva que tivemos na nossa lua de mel, em Porto Santo. Experimentámos um meio de transporte diferente em cada dia que estivemos lá: carro elétrico Twizy, moto 4, scooter e até andámos a cavalo! Achámos a possibilidade de experimentar meios de transporte diferentes muito interessante e tentámos introduzir esse conceito neste projeto.

O que a motivou a apostar num projeto turístico com base em Almeirim?

Foi essencialmente por três motivos. Primeiro, o facto de vivermos em Almeirim. Isso facilita a logística dos passeios e, como somos só dois com uma criança de dois anos e meio, a base do projeto tem de ser perto de casa. Em segundo lugar, por ser uma região onde ainda não há muita oferta deste tipo de experiências de aventura, que se conjugam muito bem com o turismo que já existe: o gastronómico e o vinícola. Em terceiro lugar, por querermos ter um papel mais ativo na nossa comunidade e acrescentar valor de alguma forma.

Este projeto nasce de uma ligação pessoal ao Ribatejo?

Sim, o meu marido é de Almeirim, saiu da cidade aos 18 anos para estudar e trabalhar. Quando nos conhecemos eu trabalhava em Lisboa (e ainda trabalho), e vivemos uns anos por lá, mas depois, durante a pandemia, comprámos casa em Almeirim aproveitando a flexibilidade que o teletrabalho nos trouxe e vivemos cá desde então.

Na prática, vim cá parar “por amor”! A verdade é que sempre fui muito bem recebida por todos e já não me imagino a viver noutro lugar. Aqueles momentos em que os vizinhos sabem o nome da tua filha e do teu cão quando vais passear com eles, e oferecem fruta, vegetais e coisas bordadas para a nossa filha, não tem preço. É um sentimento de pertença e comunidade que não tínhamos em Lisboa, e que apreciamos muito.

O que distingue a Explore Ribatejo de outras ofertas turísticas na região?

A Explore Ribatejo vem trazer experiências diferentes: para quem gosta de aventura, trazemos passeios de jipe e moto 4 por terrenos off-road, para quem gosta de passeios mais calmos em família ou com amigos, temos a experiência “Autocaravanista por 1 dia”, a bordo da nossa autocaravana Parreirinha. São experiências de aventura, emoção e lazer que ainda não são muito exploradas na região.

Que tipo de experiências podem os visitantes esperar ao participar nos vossos passeios?

Os visitantes que participam nos passeios da Explore Ribatejo podem esperar experiências autênticas e profundamente ligadas à identidade da região.

Desde logo, proporcionamos contacto direto com a natureza, através de percursos por paisagens típicas do Ribatejo, como lezírias, montados e margens do rio Tejo, onde é possível observar fauna e flora locais num ambiente tranquilo e pouco massificado.

Outro elemento central é a gastronomia regional. Os participantes têm a oportunidade de provar produtos típicos, como doçaria tradicional, e há a possibilidade de incluírem, no passeio, uma prova de vinhos numa adega local ou um almoço num restaurante típico para provar a nossa Sopa da Pedra, o que torna a experiência mais genuína.

Os nossos passeios contam com várias paragens para fotos e explicações de um guia local, privilegiando a interação humana e a partilha da nossa cultura e tradições.

Cada experiência é pensada para ser personalizada e sustentável, adaptando-se aos interesses dos visitantes e respeitando o meio ambiente e a comunidade local.

Há uma preocupação em proporcionar uma experiência mais autêntica e próxima da identidade ribatejana?

Sim, essa é uma das bases do projeto Explore Ribatejo. Existe uma preocupação clara em oferecer experiências genuínas, que reflitam verdadeiramente a identidade ribatejana, evitando abordagens demasiado turísticas ou artificiais.

Como estamos sempre a falar de grupos pequenos, até devido à capacidade dos nossos veículos, cada passeio é especial e único. O guia acompanha-os nas experiências locais, proporcionando uma abordagem mais próxima das pessoas e negócios da região, como nos almoços e provas de vinhos, o João agora é só comer Sopa da Pedra aos fins de semana!

Procuramos valorizar o que é local, desde as paisagens e atividades tradicionais até às histórias e às pessoas da região. Os visitantes são convidados a viver o Ribatejo de forma próxima e real, entrando em contacto com o dia a dia das comunidades, os seus costumes e o seu ritmo.

Que papel tem Almeirim dentro deste projeto?

Almeirim assume um papel central no projeto, não só por ser onde residimos, mas também por funcionar como um dos principais pontos de partida e referência para as experiências no Ribatejo.

Conhecida pela sua forte identidade gastronómica e vinícola, Almeirim representa, de forma exemplar, o espírito ribatejano.

Além disso, a sua localização estratégica facilita o acesso a diferentes paisagens e atividades, tornando-a um ponto ideal para explorar o território envolvente.

De que forma a gastronomia, como a Sopa da Pedra, entra nestas experiências?

Sugerimos sempre aos nossos clientes que não saiam do Ribatejo sem provar a Sopa da Pedra de Almeirim!

É inclusive uma das primeiras coisas que perguntamos: “Querem incluir no passeio o almoço num restaurante local para provar a famosa Sopa da Pedra de Almeirim?”.

A gastronomia é um elemento essencial das experiências propostas e funciona como uma porta de entrada para a cultura local.

Sempre que possível, proporcionamos momentos em que os visitantes podem conhecer a origem dos pratos, os ingredientes e as histórias associadas, muitas vezes em contacto com restaurantes locais.

A experiência gastronómica vai, assim, além da refeição: torna-se um momento de partilha cultural, de forma a reforçar a autenticidade e o carácter memorável dos passeios.

Os percursos incluem apenas Almeirim ou abrangem outros pontos do Ribatejo?

Os percursos de jipe e moto 4 abrangem Almeirim, Alpiarça e Santarém. Já os percursos de autocaravana abrangem estes e mais concelhos do Ribatejo, para podermos mostrar lugares fotogénicos e de elevado interesse cultural como o Castelo de Almourol ou a Aldeia Piscatória do Escaroupim.

Este projeto pode também ser uma forma de dinamizar a economia local?

Sem dúvida! Como sugerimos sempre aos visitantes para incluir no passeio um almoço num restaurante típico e uma prova de vinhos numa adega local, acreditamos que estes passeios possam dinamizar este tipo de negócios locais.

Depois há visitantes que acabam por pernoitar na zona para explorar mais a região, contribuindo assim para a dinamização da economia local.

Como têm sido recebidos pelos agentes locais?

Muito bem! Só temos a agradecer à Câmara Municipal de Almeirim, à adega e ao restaurante com quem falámos para estabelecer estas parcerias.

Que tipo de público pretendem atrair?

Todos são bem-vindos! Desde turistas nacionais, internacionais e até locais que queiram ter uma experiência diferente na região, seja a bordo de uma autocaravana, de um jipe ou moto 4.

Os passeios podem ser interessantes para diferentes tipos de grupo: amigos, família, casais, despedidas de solteiro e até atividades de teambuilding para empresas.

A moto 4 funciona muito bem para casais que querem ter uma experiência emocionante e diferente, e dá também para conjugar com o jipe, perfazendo assim um máximo de nove pessoas: sete no jipe e duas na moto 4.

Há também um público-alvo específico que pretendemos atrair para outro setor de negócio: os noivos da região!

Alugamos a nossa autocaravana “Parreirinha”, o jipe “Caramelo” e a moto 4 “Maria Poeirinha” para os noivos, seja para a entrada na quinta, a chegada da noiva, ou, simplesmente, para sessões fotográficas de noivos ou namorados.

Se quiserem sessões fotográficas memoráveis ou uma entrada memorável no vosso casamento, estamos aqui para ajudar!

As experiências são personalizadas ou têm formatos definidos?

Temos alguns percursos predefinidos, mas todas as experiências são feitas à medida, tendo por base o tipo/tamanho do grupo e passeio que o cliente quer fazer (se mais cultural ou offroad, se quer adicionar almoço e/ou prova de vinhos, etc.).

Quando arrancam oficialmente as atividades?

Já arrancaram agora em março! Lançámos o nosso site www.exploreribatejo.com e, este mês, contamos já com 3 passeios de jipe. Agora estamos na fase de divulgação da marca e de estabelecimento de parcerias.

Quais têm sido os principais desafios na criação deste projeto?

O investimento que tivemos de fazer, não só na manutenção das viaturas, como também nos seguros, licença do Turismo de Portugal, publicação do website, flyers, compra de acessórios e equipamentos de segurança necessários para os passeios, entre outros. Agora o desafio é trabalhar na divulgação do projeto, para termos muitas reservas que rentabilizem o investimento efetuado.

O facto de sermos só dois com trabalhos a full-time, uma criança pequena e já sem rede de suporte familiar mais próxima (pais e avós) também é desafiante, pois temos que dividir tarefas entre os dois para que um faça os passeios (o João) enquanto que eu fico com a nossa filha e trato da logística do negócio (site, reservas, parcerias, divulgação e a parte mais “chata”, a limpeza das viaturas)!

É fácil lançar uma iniciativa turística deste tipo numa região como o Ribatejo?

Por um lado sim, porque não há tanta concorrência de iniciativas semelhantes na região. Por outro lado, temos dois desafios: o primeiro é não estarmos numa região metropolitana como Lisboa e Porto, que têm mais turistas, especialmente estrangeiros, que aderem muito a este tipo de experiências.

O segundo é termos um tipo de paisagem diferente daquele em que este tipo de negócio é muito forte, como Sintra, Cascais, Sesimbra e Gerês, por exemplo. Por isso, a procura deste tipo de experiências na nossa zona poderá, à partida, ser menor. Ainda assim, estamos a trabalhar para colocar o Ribatejo no mapa do turismo de experiências e mostrar ao mundo o quão especial é a nossa região!

Quais são os objetivos a curto e médio prazo para a Explore Ribatejo?

A curto prazo, começarmos a ter mais reservas para rentabilizar o investimento feito. A médio prazo, esperar que se torne num negócio sustentável e uma referência no turismo da região, que um dia possamos passar à nossa filha.

Há planos para expandir ou introduzir novas experiências?

Sim, já em marcha, mas por enquanto ainda é segredo!

Como imagina este projeto daqui a alguns anos?

Daqui a alguns anos, imaginamos o Explore Ribatejo como uma referência no turismo de experiências autênticas no Ribatejo.

Queremos crescer de forma sustentável, alargando a oferta de atividades e parcerias locais, mas mantendo sempre a essência: experiências genuínas, próximas das pessoas e da identidade da região.

Mais do que crescer em dimensão, queremos crescer em impacto, valorizando o território, apoiando a comunidade local e proporcionando experiências cada vez mais memoráveis a quem nos visita.

Que convite deixa a quem ainda não conhece o Ribatejo ou Almeirim?

Convido-vos a sentir o Ribatejo com todos os sentidos! Em Almeirim, deixe-se conquistar pelos sabores intensos da Sopa da Pedra e pelos vinhos da região, enquanto descobre paisagens únicas de forma inesquecível. Entre aventuras de jipe, moto 4 ou autocaravana com a Explore Ribatejo, cada momento é uma mistura de tradição, emoção e autenticidade.

Venha viver e sentir, não apenas visitar, o verdadeiro Ribatejo.