Câmara de Almeirim atribui Medalha Municipal de Honra a Pedro Ribeiro

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A Câmara Municipal de Almeirim aprovou, na reunião extraordinária realizada a 22 de abril, a atribuição de Medalhas Municipais a um conjunto de personalidades e entidades que se distinguiram pelo seu contributo relevante para a comunidade e para o desenvolvimento do concelho.

No âmbito desta deliberação, foi aprovada a atribuição da Medalha Municipal de Honra a Pedro Miguel César Ribeiro, enquanto várias individualidades e instituições foram distinguidas com a Medalha Municipal de Valor e Mérito – Grau Ouro. Entre os distinguidos estão a Associação Cultural e Desportiva de Benfica do Ribatejo, Natércia Perpétua Fidalgo Mercê, o Padre José Abílio e Silva Costa, o Pastor Jorge Humberto Leal Nobre, o Padre Bruno Duarte Filipe, Manuel Virgínia Lourenço e Domingos Manuel Monteiro Martins.

Foi ainda aprovada a atribuição da Medalha Municipal de Mérito Desportivo – Grau Ouro a Sandra Barreiro Peixinho, pelo seu percurso e contributo no âmbito desportivo.

As homenagens serão efetuadas no feriado municipal, no dia 14 de maio, numa cerimónia a realizar pelas 20h30, no IVV – Espaço Multiusos de Almeirim.

Em nota divulgada após a reunião, a Câmara Municipal de Almeirim sublinha que “o Município continua a valorizar o mérito, o compromisso e o contributo de todos para o desenvolvimento do concelho”, reforçando a importância do reconhecimento público do trabalho desenvolvido por personalidades e entidades locais.