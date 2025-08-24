Antigo jogador do Fazendense e filho entre as vítimas mortais de acidente no Algarve

Cinco pessoas morreram na sequência de um despiste, este domingo, dia 24 de agosto, na Estrada Nacional 266, no Algarve. Entre as vítimas estão um homem de cerca de 55 anos, conhecido por “Juari” ou “Chouriço”, antigo jogador do Fazendense, e o filho.

Juari representou o Fazendense durante várias temporadas, deixando memórias no clube e na comunidade desportiva do concelho de Almeirim, onde ainda tem familiares a residir. Há cerca de 10 anos mudou-se para o Algarve, onde vivia atualmente.

O acidente ocorreu quando a viatura em que seguiam as cinco vítimas se despistou, tendo provocado a morte de todos os ocupantes.

As causas do despiste estão a ser investigadas pelas autoridades.