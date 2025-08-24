PARA HOJE / 24.AGO



Temperança significa antes de mais um equilíbrio, nem de mais nem de menos, depois, mais do que moderação, é ser refreado nos instintos, nos excessos. Diz-se que uma pessoa tem temperança quando não vai atrás das suas pulsões desenfreadas, quando tem auto-domínio. É a força interior que me assegura o equilíbrio perante os apelos, os desafios e as tensões, interiores ou exteriores, e me permite não viver escravizado por eles. A temperança é a virtude que me permite a liberdade.

Vasco P. Magalhães, sj

