Atletas de Almeirim em destaque na Challenger Teqball League – Santarém Cup

Duas jovens atletas de Almeirim marcaram presença na Challenger Teqball League – Santarém Cup, etapa de categoria 4 do Circuito Mundial, que se realizou entre 21 e 23 de agosto, em Santarém, e que contou com a participação de atletas de 11 países.

Marta Oliveira, atleta dos Águias de Alpiarça, estreou-se em provas do Circuito Mundial depois de ter representado recentemente Portugal no Campeonato da Europa Jovem. Na categoria de Duplas Femininas, competiu ao lado de Margarida Pereira, de Abrantes, e alcançou a 9.ª posição.

Também Leonor Pinho, atleta dos “Caixeiros” de Santarém com experiência em provas nacionais e internacionais, participou na competição. Na categoria de Duplas Mistas, terminou no 13.º lugar, ao lado do atleta brasileiro Tammer Silva. Já em Duplas Femininas, formou equipa com a atleta espanhola Tania Canal, concluindo a prova na 7.ª posição.

As atletas preparam agora a participação numa nova etapa do Circuito Mundial, exclusivamente feminina, que se vai realizar em Benfica, nos dias 12 e 13 de setembro. Durante o mesmo mês, Marta Oliveira e Leonor Pinho vão disputar ainda a fase de apuramento para o Campeonato do Mundo.