Descubra as 7 cidades europeias mais baratas para visitar

A vontade de viajar é muita mas o orçamento não acompanha o desejo? Se a resposta à pergunta é sim, então saiba que não está só e por essa razão, em um artigo elaborado pela Holidu foram reunidas as cidades europeias mais amigas da sua carteira. A seguir, descubra quais são e comece já a planear as suas férias europeias de sonho.

Budapeste na Hungria

Em primeiro lugar na lista das cidades europeias mais baratas ficou Budapeste, a capital da Hungria. Se não conhece o país, aqui está a desculpa perfeita para lhe fazer a primeira visita, sendo que começar pela bela capital é um plano perfeito. Nas margens do Danúbio, a cidade oferece mais de 300 atrações grátis para visitar. Assim, você poderá, por exemplo, subir a colina Gèllert e ver a cidade a partir do seu pico, ou visitar e passear nos corredores do Great Market Hall.

E enquanto isso, uma noite em alojamento pode ficar por 74€, mas as vantagens custo-benefício são ainda maiores no que toca a alimentação e transportes. Sendo que uma refeição custa em média 9,89 € e os transportes públicos vão desde 1,11€.

Barcelona na Espanha

Em segundo lugar do ranking das cidades mais em conta para quem tem um orçamento apertado para viajar, ficou Barcelona na vizinha Espanha. É do conhecimento geral o muito que Barcelona atrai turistas de todo o mundo, sendo uma das cidades mais populares e visitadas na Europa. Isso deve-se a diversos fatores, estando entre os principais a beleza, a oferta histórica e artística, as praias, e o vantajoso custo-benefício da capital da Catalunha.

Com mais de 400 atrações gratuitas, ao visitar Barcelona você poderá passear pela avenida de Las Ramblas e pelo Bairro Gótico, descobrir a Ponte del Bisbe e o Mercado La Boqueria, e claro, relaxar nas praias da cidade, tudo sem gastar um cêntimo.

Praga na Chéquia

A fechar o pódio, viajamos até à capital da Chéquia, Praga, que ficou em terceiro lugar na lista das cidades europeias mais baratas. Nas margens do Moldava, os encantos de Praga são demasiado numerosos para resumir, mas os porquês de ter ficado em terceiro lugar dos destinos mais baratos na Europa deve-se, para começar, a mais de 400 atrações gratuitas. Assim, se visitar a bela Praga você poderá, por exemplo, passear pelo centro da cidade em Staroměstské náměstí (a Praça da Cidade Velha), assim como atravessar a emblemática Charles Bridge, ou ver a magnífica escultura do escritor Franz Kafka.

Na verdade, quase toda a cidade é como um museu a céu aberto contando com imensas pontes, praças e castelos. Além disso, você poderá fazer refeições económicas por menos de 9€ e usufruir de transportes públicos a partir de 1,20€.

Szczecin na Polónia

Já em quarto lugar ficou a cidade polaca de Szczecin, um destino surpreendente por ser menos comum que as restantes e por oferecer tanta beleza. E certamente pelo facto de não ser tão turística, Szczecin não tem tantas atrações gratuitas, contando apenas com 17, nem tem tours guiados gratuitos. Contudo, a presença desta cidade da Polónia no ranking deve-se aos custos extremamente baixos em quase todas as categorias consideradas.

Sendo que a cidade apresenta uma estadia média de apenas 33,20 € por noite e transportes públicos a partir de 0,47€, algo extraordinário para tudo o que a cidade tem para oferecer. Assim, Szczecin é o destino ideal para quem tem um orçamento apertado e gosta de visitar locais menos turísticos e mais calmos.

Cracóvia na Polónia

No quinto lugar mantemo-nos na Polónia, mais especificamente na Cracóvia. Também menos turística do que muitas outras do ranking, Cracóvia tem ainda assim 187 atrações gratuitas para oferecer, e 20 tours gratuitos. Conhecida pelo centro medieval, com arquitetura medieval impressionante, e pelo bairro judeu bem preservados, em Cracóvia você poderá visitar gratuitamente a Praça do Mercado Principal da Cidade Velha de Cracóvia ou passear no Stare Miasto, no centro histórico, por exemplo.

Além disso, poderá encontrar alojamentos a rondar os 45€ por noite, e os transportes públicos vão desde os 0,94€. Tudo isto faz de Cracóvia um destino acessível e de beleza arrebatadora, sendo também uma cidade ideal para fugir de enchentes turísticas.

Madrid na Espanha

Em sexto lugar, e a dispensar introduções, ficou a capital dos nossos vizinhos, Madrid. Com a adicional vantagem da proximidade geográfica se você mora em Portugal, Madrid tem incontáveis atrativos e merece diversas visitas para ser verdadeiramente apreciada. E com tanto para oferecer, claro que Madrid tem também incontáveis opções para oferecer a quem tem o dinheiro contado, oferecendo assim 568 atrações gratuitas.

Entre as muitas atividades grátis que poderá usufruir, uma visita ao Parque del Retiro é obrigatória. Além disso, poderá também visitar o Mercado San Miguel, e passear na Gran Via ou na Plaza Mayor.

Sevilha na Espanha

E para finalizar, continuamos em Espanha com o sétimo classificado no ranking, Sevilha. A capital da Andaluzia, famosa pela sua cultura flamenca, tem suficientes atrativos para justificar uma visita, mas além disso conta com 219 atrações gratuitas.

Assim, entre muitas opções possíveis, ao viajar até Sevilha você poderá, por exemplo, visitar a Praça de Espanha e passear no Barrio Santa Cruz ou no Parque de Maria Luisa sem se preocupar com os gastos.