Festival da Sopa da Pedra abriu em Almeirim com certificação das caralhotas

O Festival da Sopa da Pedra arrancou esta quarta-feira, dia 27 de agosto, em Almeirim, para a sua 11.ª edição, que vai decorrer até domingo. A inauguração contou com a presença de várias entidades oficiais e foi marcada pela entrega do certificado europeu de Indicação Geográfica Protegida (IGP) às caralhotas de Almeirim, entregue por Luís Loureiro de Amorim, chefe de missão adjunto da Comissão Europeia em Portugal.

Na abertura, realizada no recinto do festival, marcaram presença o presidente da Câmara Municipal de Almeirim, Pedro Ribeiro, o presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, José Manuel Santos, o grão-confrade da Confraria Gastronómica de Almeirim, Luís Manso, e a madrinha desta edição, a chefe Irene Pimenta, entre outros representantes.

Após a cerimónia protocolar, seguiu-se a visita aos stands e tasquinhas distribuídos pelo recinto, que reúnem produtores locais, associações do concelho, artesanato e espaços de promoção de produtos regionais.

“O Festival da Sopa da Pedra é também uma mostra gastronómica do concelho, com destaque para a sopa da pedra, as caralhotas, os vinhos e outros produtos locais”, sublinhou Luís Manso, presidente da Confraria Gastronómica de Almeirim, ao recordar que há três anos o certame já tinha sido palco da certificação da sopa da pedra.

Abertura do Festival da Sopa da Pedra reuniu entidades oficiais e representantes locais.

Certificação europeia das caralhotas

O momento mais simbólico da tarde foi a entrega oficial do certificado europeu de Indicação Geográfica Protegida das caralhotas de Almeirim. “Este certificado chega diretamente de Bruxelas e representa o reconhecimento do saber tradicional local. As caralhotas juntam-se agora às mais de 3.600 indicações geográficas da União Europeia”, afirmou Luís Loureiro de Amorim, chefe de missão adjunto da Comissão Europeia em Portugal. Destacou também que se trata de “um orgulho não só para Almeirim, mas também para a Europa”.

Para Pedro Ribeiro, presidente da Câmara Municipal de Almeirim, a certificação é “a garantia de que os produtos locais não serão adulterados no futuro”. O autarca relembrou o trabalho realizado ao longo de sete anos até à concretização do processo. “Já tínhamos a sopa da pedra como especialidade tradicional garantida, temos agora as caralhotas e iniciámos também o caminho da certificação do melão e dos enchidos”.

Pedro Ribeiro, presidente da Câmara Municipal de Almeirim, acompanhado por uma das referências locais na confeção de caralhotas.

Gastronomia e identidade local

A madrinha desta edição, a chefe Irene Pimenta, reforçou a importância do evento para a preservação das tradições gastronómicas. “É um privilégio divulgar e preservar a gastronomia de Almeirim e do Ribatejo. Este festival é já uma referência e todos os anos cresce em qualidade e participação”, afirmou.

O presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, José Manuel Santos, realçou ainda a estratégia de promoção territorial em que se insere o festival. “Almeirim soube construir uma marca em torno da sopa da pedra e de outros produtos locais, com trabalho de certificação, cooperação com produtores e restauração. Isso faz a diferença e projeta o concelho como destino gastronómico”.

O Festival da Sopa da Pedra vai prolongar-se até domingo, dia 31 de agosto, com dezenas de stands dedicados à gastronomia e ao artesanato. O evento conta ainda com animação musical, incluindo artistas e DJ’s, assim como atividades diversificadas para todas as idades.

Convívio marcado pelos sabores locais no arranque do Festival da Sopa da Pedra.






