PARA HOJE / 2.SET



O poder, como a inveja, cega. A in-veja não deixa ver, vê-se, mas sem justiça. Quando, por falta de espírito de justiça, se confunde autoridade com poder, não só se deixa de ver com clareza, como se pretende que os outros não vejam. O autoritarismo ou o poder de muitos governos não é força, é insegurança mascarada. Outras vezes é inveja.

Vasco P. Magalhães, sj

ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA

Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.

