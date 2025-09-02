Onde há crise, há esperança

PARA HOJE / 2.SET

0
2 de Setembro, 20252 de Setembro, 2025
PARA HOJE / 2.SET


O poder, como a inveja, cega. A in-veja não deixa ver, vê-se, mas sem justiça. Quando, por falta de espírito de justiça, se confunde autoridade com poder, não só se deixa de ver com clareza, como se pretende que os outros não vejam. O autoritarismo ou o poder de muitos governos não é força, é insegurança mascarada. Outras vezes é inveja.
Vasco P. Magalhães, sj
ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA
Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.

Edições Tenacitas
www.tenacitas.pt