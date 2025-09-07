PARA HOJE / 7.SET

Há tempos, num fórum internacional, um ilustre congressista defendia que um homem e um cão são uma família! Ora imaginem que um qualquer governo achava que sim e com a sua maioria o legalizava. Família, com os mesmos direitos e tudo! Será que por ser legal passa a ser moral, passa a ser verdade? Mas em Portugal pretende-se que uma lei política, a do aborto, neste caso, que hoje é assim e amanhã pode mudar, obrigue até a mudar o código de honra dos médicos! Mas por ser legal e da maioria já passa a ser verdade e a substituir a norma da consciência moral? A política substitui a ética? Só nas antigas e nas novas tiranias.

Vasco P. Magalhães, sj

ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA

Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.

