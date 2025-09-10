Ultramaratonista Tiago Cação passa por Almeirim em volta a Portugal para apelar à mobilidade sustentável

O ultramaratonista Tiago Cação vai passar por Almeirim na sexta-feira, dia 12 de setembro, no âmbito do Projeto 278, uma volta a Portugal em bicicleta que percorre 6.000 quilómetros e todos os 278 municípios de Portugal Continental.

Em cada autarquia, Tiago Cação entrega uma carta a apelar à redefinição da mobilidade urbana, na qual sublinha a necessidade de apostar em soluções mais sustentáveis, seguras e saudáveis para os cidadãos. O atleta pretende que o tema ganhe espaço na agenda política local, sobretudo em ano de eleições autárquicas.

O Projeto 278, que conta com o patrocínio do Presidente da República e o apoio de várias entidades nacionais, alia desporto, sustentabilidade e promoção turística. A iniciativa destaca ainda o papel da bicicleta como meio de transporte prioritário, numa altura em que os centros urbanos são responsáveis por grande parte das emissões de gases com efeito de estufa.

Tiago Cação iniciou a viagem em junho, mas foi forçado a interromper o percurso devido a uma pneumonia. Após ter recuperado, regressou este mês à estrada com uma meta diária de cerca de 240 quilómetros. O ultramaratonista prevê terminar o desafio em Lisboa no final de setembro.