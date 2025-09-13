PARA HOJE / 13.SET

Faz muita impressão o ambiente de medo que por aí se vive. No emprego, na rua, no hospital. “É melhor não dizeres nada”, “não assines que ainda vais para a rua”, “faz de conta que ninguém ouve”. Toda a gente sabe aonde levaram os regimes de escuta e repressão que não aceitam opiniões e vivem obcecados em impor a sua. Mas os que mandam têm medo de quem? Aquilo que Cristo mais repetiu foi: “Não temais!” Sobretudo não temais aqueles que vos podem tirar o emprego e a casa, mas não vos podem tirar a consciência nem a honra.

Vasco P. Magalhães, sj

ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA

Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.

