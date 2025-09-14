PARA HOJE / 14.SET



Alguém me dizia que a máscara no Carnaval desinibe a pessoa, que até fica mais ela própria. Não me parece tanto! Se muita gente que anda por aí a representar o papel que lhe deram, de político, de ministro ou de empresário, nos dias de Carnaval tirasse a máscara, até provavelmente descobriríamos pessoas interessantes, simpáticas, com quem daria vontade de falar, mas seria uma pena que fossem só uns dias, já que depois voltariam a pôr outra vez a máscara…

Vasco P. Magalhães, sj

ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA

Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.

Edições Tenacitas

www.tenacitas.pt