Três feridos, incluindo uma criança, em acidente com duas viaturas no Frade de Cima (c/fotos)

Um acidente entre uma viatura ligeira de passageiros e um ligeiro de mercadorias ocorrido ao início da tarde deste domingo, 14 de setembro, provocou três feridos, entre os quais uma criança de seis anos, no Frade de Cima, no concelho de Alpiarça.

O alerta foi dado às 14h56 e do acidente resultaram duas vítimas com idades entre os 40 e os 50 anos e uma criança de seis anos, todas de origem indiana, consideradas feridos ligeiros.

As vítimas foram assistidas no local e posteriormente transportadas para o Hospital Distrital de Santarém.

No socorro estiveram empenhados os Bombeiros Voluntários de Almeirim, com 11 operacionais e quatro viaturas, apoiados por meios da GNR.

A colisão deu-se no cruzamento da Rua Castelão de Almeida, com a Rua 1.º de Maio e Rua de São Martinho, no Frade de Cima.

As autoridades estão a apurar as causas do acidente.