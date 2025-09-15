PARA HOJE / 15.SET

O laicismo é um movimento que parece dizer a toda a gente que seríamos mais felizes se acabássemos com a religião. Ou, pelo menos, se a reduzíssemos a qualquer coisa de tão íntimo e subjectivo que não pode haver sequer sinais exteriores de fé. Será verdade que o mundo sem Deus, sem sentido, seria melhor? Pretender acabar com a fé das pessoas é cegueira, é não querer ver o que está no fundo de cada um. É infantil e reaccionário, porque é uma tentativa de arranjar uma religião sem Deus, para acabar, pela força, com o que dá sentido e coragem às pessoas.

Vasco P. Magalhães, sj

ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA

Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.

Edições Tenacitas

www.tenacitas.pt