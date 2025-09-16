Sub-16 da Associação 20 Kms de Almeirim vencem Torneio Internacional em França

A equipa Sub-16 masculina de basquetebol da Associação 20 Kms de Almeirim venceu o Torneio Internacional de Dreux, em França, realizado entre os dias 11 e 15 de setembro, e trouxeram um troféu para o concelho.

A competição contou com a participação de várias equipas estrangeiras, entre elas Dreux Basket, Barjou Basket e Couvilhe, além da AVQ Almeirim. O torneio colocou os jovens almeirinenses à prova num contexto internacional exigente, mas a equipa respondeu da melhor forma ao somar duas vitórias nas eliminatórias que lhe garantiram o primeiro lugar da competição.

A cidade francesa geminada com Almeirim, reforça os laços de amizade e cooperação que têm sido fomentados através de intercâmbios culturais e desportivos ao longo dos anos.

Durante cinco dias, os 12 atletas que integraram a comitiva participaram num estágio desportivo em Dreux, sob orientação técnica e acompanhamento dos dirigentes da Associação 20 Kms de Almeirim.

A vitória foi destacada pelo clube como resultado do empenho de jogadores e treinadores, mas também como reflexo do trabalho contínuo de formação desportiva que a coletividade desenvolve no concelho.