O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou esta quarta-feira, dia 17 de setembro, o concelho de Almeirim sob aviso amarelo devido ao calor intenso.

As previsões apontam para uma temperatura máxima de 36 graus ao longo do dia e uma ligeira descida para os 34 graus na quinta-feira, dia 18. As mínimas deverão variar entre os 13 e os 15 graus.

Apesar da ausência de precipitação, o risco associado ao calor leva o IPMA a alertar a população para a adoção de cuidados acrescidos, sobretudo com os grupos mais vulneráveis, como crianças, idosos e pessoas com doenças crónicas.

O índice ultravioleta (UV) também se encontra elevado, o que exige precauções acrescidas no que diz respeito à exposição solar.

O aviso amarelo mantém-se até às 18h de amanhã, dia 18 de setembro, mas pode ser prolongado caso as condições de calor persistam.

As autoridades de saúde recomendam a ingestão frequente de líquidos, a utilização de roupas leves e frescas, a procura de locais com sombra nas horas de maior calor e a limitação da exposição direta ao sol entre as 11h e as 17h.