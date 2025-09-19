PARA HOJE / 19.SET

Sabedoria e poder. Uma das maiores tentações dos gananciosos (e todos temos alguma coisa disso) é disfarçar a falta de sabedoria com o poder. Quem não tem coragem de admitir que pode estar enganado, simplicidade para aceitar as razões do outro que nem consegue perceber, não só nunca chegará à sabedoria como o que faz na sua impaciência é impor aos outros o que lhe dá jeito (e dinheiro, talvez). Só a sabedoria pode fazer do poder um serviço. Mas quem está à defesa não pensa no que é bem, pensa só em como atacar… e impondo-se a todos pensa que isso é justiça!

Vasco P. Magalhães, sj

ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA

Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.

