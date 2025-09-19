Sociedade

Tiros na zona industrial

19 de Setembro, 2025
O Jornal O ALMEIRINENSE sabe que foram disparados tiros, ao início da tarde, na zona industrial em Almeirim.

O relato de testemunhas que estavam perto, dizem que foram disparados tiros contra o portão de um armazém em frente ao recinto da feira.

A Policia Judiciária está no local.



(em atualização)